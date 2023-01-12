Общество 12 января 2023, 07:22 Пушилин обвинил украинские СМИ в разыгрывании дешевого спектакля после сообщений о зеленом коридоре Врио главы ДНР Пушилин: материалы украинских СМИ о зеленом коридоре — дешевый спектакль РИА «Новости»

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Появившиеся в украинских СМИ сообщения об открытии гуманитарного коридора — это дешевый спектакль. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Когда в украинских средствах массовой информации в очередной раз разыгрывается дешевый спектакль на тему организации „зеленого коридора“ для спасения солдат, попавших в окружение в районе Соледара, вспоминается следующее», — написал он.

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Пушилин напомнил, что операция войск СССР по ликвидации сталинградского котла началась ровно 80 лет назад. Врио главы ДНР предложил представить заявление Йозефа Геббельса о возможности договориться с советской стороной о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», то есть быстрого вывода гражданских или военных с места ведения боев в безопасное место при помощи третьей нейтральной стороны, а также международного сообщества.

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По данным украинского издания «Страна», офис турецкого уполномоченного по правам человека по итогам встречи омбудсменов Украины и России в Турции сообщил, что надеется на открытие гумкоридора между российской и украинской сторонами при посредничестве республики.