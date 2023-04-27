Общество 27 апреля 2023, 15:34 Пушилин объявил о выдвижении на выборы главы ДНР Врио главы ДНР Пушилин сообщил о своем выдвижении на пост главы региона РИА «Новости»

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Кандидатом на предстоящих выборах главы Донецкой Народной Республики стал временно исполняющий обязанности руководителя региона Денис Пушилин. Он заявил о намерении выдвинуться и объявить о начале кампании.

Об этом Пушилин рассказал в ходе прямой линии с жителями, сообщило РИА «Новости».

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«Да, я принял такое решение. Это моя ответственность, причем даже не с 2018 года, а с 2014-го. За все процессы, которые происходят в республике, я чувствую внутреннюю ответственность», — подчеркнул врио главы ДНР.

Денис Пушилин занимал пост главы Донецкой Народной Республики с ноября 2018 года. В прошлом году по итогам проведенного в регионе голосования регион вошел в состав России. По решению президента Владимира Путина Пушилин остался в должности временно исполняющего обязанности главы республики. Пост он сохранит за собой до проведения новых выборов, которые пройдут в единый день голосования.