Важное 12 декабря 2022, 08:21 Пушилин назначил нового главу Дебальцево Глава ДНР Пушилин назначил нового руководителя Дебальцево РИА «Новости»

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Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении нового главы Дебальцево. Информация об этом появилась на его официальном сайте.

Новым руководителем города стал Сергей Желновач. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Шахтерска.

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«Указом врио главы ДНР от 12 декабря 2022 года Сергей Викторович Желновач назначен главой администрации города Дебальцево», — сказано в сообщении.

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Накануне Пушилин отправил в отставку мэра Дебальцево Игоря Захаревича. А в начале месяца он раскритиковал подготовку к отопительному сезону в городе. Врио главы ДНР отмечал, что в городе нет бригад оперативного реагирования и устранения аварий. В ответ на это Захаревич сослался на плотную работу в этом направлении с Хабаровским краем. Однако Пушилин подчеркнул, что располагает другой информацией. Он предположил, что в случае возникновения какого-либо ЧП, город попросту с ним не справится.