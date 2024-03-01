Общество 01 марта 2024, 09:33 Пушилин напомнил о событиях «русской весны» в Донбассе Пушилин: 10 лет назад в Донбассе началась «русская весна» Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале поздравил жителей региона с годовщиной «русской весны». Он подчеркнул, что эти события стали реакцией дончан на государственный переворот на Украине.

«10 лет назад в Донбассе началась „русская весна“. Вчера в послании Владимир Путин назвал ее события легендарными, а мужество жителей Донбасса, как и крымчан, вызывающим гордость», — написал глава республики.

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Он напомнил, что 1 марта 2014 года на площади Ленина в Донецке прошел массовый митинг. Жители вышли на улицы с флагами России и скандировали «Крым — Донбасс — Россия», «Донбасс — с Россией!».

Дончане выступили против притеснения русского языка, на радикальные действия националистов и стремление Украины в Европу. Тогда на здании Донецкой областной администрации подняли российский триколор.

Неоднократно звучали требования референдума, который бы определил судьбу Донбасса на основе выбора народа. По мнению Пушилина, тогда регион встал на путь возвращения домой — в Россию.

Ранее глава ДНР заявил, что настроен оптимистично по поводу освобождения территории республики.