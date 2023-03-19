Общество 19 марта 2023, 12:59 Пушилин и Кириенко почтили память павших защитников Донбасса Врио главы ДНР Пушилин и Сергей Кириенко посетили Аллею Героев в Донецке

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко почтили память павших защитников Донбасса на Аллее Героев в Донецке. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

«Почтили память первого главы республики Александра Захарченко и наших павших защитников вместе с Сергеем Кириенко на Аллее Героев кладбища „Донецкое море“», — написал он.

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Пушилин отметил, что обсудил с Кириенко планы реконструкции мемориала. По его словам, необходимые денежные средства уже выделили из резервного фонда президента России.

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«Олицетворение памяти героев Донбасса должно быть достойно их подвигу. Важно не забывать тех, кто отдал жизнь за освобождение региона», — добавил врио главы ДНР.

Ранее Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за визит в Мариуполь в воскресенье.