Общество 24 ноября 2022, 14:55 Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной в формате «50 на 50» Глава ДНР Пушилин: обмен пленными с Украиной пройдет 24 ноября в формате «50 на 50» РИА «Новости»

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Россия и Украина проведут новый обмен пленными 24 ноября, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Информацию об этом политик опубликовал в своем Telegram-канале

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вэсэушников», — написал Пушилин.

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Накануне, 23 ноября, в Россию с подконтрольной Украине территории вернули 35 российских военных, которым грозила смертельная опасность в плену.

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По словам одного из военнослужащих, некоторых пленных с простреленными коленями заставляли ходить и ползать.

«У человека прострелено колено, а ему говорят: иди, ползи как хочешь. Главное, что мы уже тут, со своими», — рассказал он.

Освобожденных военных доставили в Москву самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России. В столице они пройдут лечение и курс реабилитации после выздоровления, сообщили в Минобороны РФ.