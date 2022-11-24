24 ноября 2022, 14:55
Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной в формате «50 на 50»
Глава ДНР Пушилин: обмен пленными с Украиной пройдет 24 ноября в формате «50 на 50»
Россия и Украина проведут новый обмен пленными 24 ноября, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Информацию об этом политик опубликовал в своем Telegram-канале
«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вэсэушников», — написал Пушилин.
Реклама
Накануне, 23 ноября, в Россию с подконтрольной Украине территории вернули 35 российских военных, которым грозила смертельная опасность в плену.
Реклама
По словам одного из военнослужащих, некоторых пленных с простреленными коленями заставляли ходить и ползать.
«У человека прострелено колено, а ему говорят: иди, ползи как хочешь. Главное, что мы уже тут, со своими», — рассказал он.
Освобожденных военных доставили в Москву самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России. В столице они пройдут лечение и курс реабилитации после выздоровления, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ
Россия
Реклама
Реклама