Общество 30 января 2024, 21:28 Пункты выдачи Ozon сообщили о сложностях с выдачей заказов Ozon сообщил о трудностях с выдачей заказов на ПВЗ из-за технических неполадок РИА «Новости»

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Россияне столкнулись со сложностями в получении заказов на пунктах выдачи Ozon, но сбой в работе произошел не по вине маркетплейса, который также ожидает устранения неполадок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Уже проверили все системы — на нашей стороне сбоев нет, что-то сломалось в доменной зоне .RU. Ждем вместе с вами, когда неполадки устранят», — заявили в компании.

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В Telegram-канале маркетплейса сообщили о продлении сроков хранения заказов, которые нужно было получить сегодня, еще на два дня. Заказы с доставкой на дом, которые курьеры не могут выдать в системе, также перенесут, уведомив пользователей о новой дате в приложении.

Сбои в работе сайтов доменной зоны .RU в России зафиксировали вечером во вторник, 30 января. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы и Подмосковья. Как сообщили в Минцифры, в ближайшее время доступ к сайтам в этой зоне будет восстановлен. Неполадки возникли из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала маркетплейсы Wildberries и Ozon лидирующими интернет-магазинами на рынке.