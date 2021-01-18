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    18 января 2021, 23:01

    Пункты вакцинации от коронавируса захотели открыть в петербургских ТЦ

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге управляющие многих торгово-развлекательных центров выказали готовность разместить на территории своих комплексов пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили «Невские новости».

    В городском комитете по здравоохранению пояснили, что сейчас в приоритете открытие прививочных кабинетов на базе существующих медицинских организаций, несмотря на готовность ТЦ помочь.

    «Вопрос организации мобильных пунктов сейчас прорабатывается. Это должны быть мобильные выездные бригады», — обозначила пресс-секретарь профильного комитета Ольга Рябинина.