Пункты вакцинации от коронавируса захотели открыть в петербургских ТЦ
В Санкт-Петербурге управляющие многих торгово-развлекательных центров выказали готовность разместить на территории своих комплексов пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили «Невские новости».
В городском комитете по здравоохранению пояснили, что сейчас в приоритете открытие прививочных кабинетов на базе существующих медицинских организаций, несмотря на готовность ТЦ помочь.
«Вопрос организации мобильных пунктов сейчас прорабатывается. Это должны быть мобильные выездные бригады», — обозначила пресс-секретарь профильного комитета Ольга Рябинина.