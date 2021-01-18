Пункты вакцинации от коронавируса захотели открыть в петербургских ТЦ

В городском комитете по здравоохранению пояснили, что сейчас в приоритете открытие прививочных кабинетов на базе существующих медицинских организаций, несмотря на готовность ТЦ помочь.

«Вопрос организации мобильных пунктов сейчас прорабатывается. Это должны быть мобильные выездные бригады», — обозначила пресс-секретарь профильного комитета Ольга Рябинина.