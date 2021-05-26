Пункты тестирования на коронавирус для ПМЭФ-2021 открылись в Москве

Пункты тестирования на коронавирус для персонала Петербургского международного экономического форума открылись в Москве и Петербурге. Воспользоваться услугами центров смогут сотрудники и подрядчики, занятые подготовкой пространства для Форума. Информация об этом появилась на официальном сайте Форума.

Всего организаторы Форума планируют открыть более 50 площадок тестирования в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. На данный момент функционирует пункт забора тестов в Центре международной торговли Москвы и ряд пунктов в Санкт-Петербурге.

Оплатить тестирование на коронавирус можно по счету в банке или в самом пункте тестирования. Расчет осуществляется как картой, так и наличными.

Отрицательный тест на COVID-19 является обязательным условием допуска на площадку Форума. Информация о результатах теста, наличии вакцины и наличии антител будет автоматически загружаться в систему аккредитации персонала. С помощью данных мер организаторы Форума планируют обезопасить ПМЭФ и журналистов, а также пресечь распространение коронавирусной инфекции.