Пункты сбора старой техники заработают в Москве

У жителей Москвы в скором времени начнут собирать старую электронную и электрическую бытовую технику. По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, извещение о реализации проекта опубликовано на официальном сайте РФ, сообщило «Утро.ру» со ссылкой на сайт mos.ru.

В течение 45 дней все желающие смогут ознакомиться с условиями концессии.

«В рамках соглашения инвестор реализует проект по сбору и обработке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его дальнейшей утилизации», — пояснил Ефимов.

Ответственный за данный проект инвестор будет перерабатывать пластик и опасные вещества. Для этих целей ему передадут в пользование пустующие помещения в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Старая техника сначала будет сортироваться, а затем отправляться на предприятия.