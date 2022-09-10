Пункты питания и обогрева для беженцев с Украины открыли в Белгородской области | 360°

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Пункты питания и обогрева для беженцев с Украины открыли в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков: открыты пункты питания для беженцев с Украины

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Для беженцев с Украины в Белгородской области организовали мобильные пункты питания. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По ситуации на границе у пропускного пункта в селе Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины. Уже развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди», — написал губернатор.

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Гладков отметил, что регион готов оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Власти постараются обеспечить нуждающихся всем необходимым. Гладков выразил благодарность волонтерам, которые принимают активное участие в обустройстве пунктов и в работе с людьми.

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Эвакуация началась из Изюма и Купянска, власти предложили эвакуироваться жителям Великого Бурлука. Гражданское население вывозят в безопасные районы.

В Общероссийском народном фронте заявили, что беженцам из Балкалеи, Купянска и Изюма начали оказывать гуманитарную помощь в России. Людям предоставляют воду, продукты питания и средства гигиены для детей, сообщило издание «ФедералПресс».

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