Пункт вакцинации начал работать в ГУМе

В Москве и Подмосковье открывают мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Один из них заработал в ГУМе.

Источник фото: телеканал «360»

Пункт вакцинации в ГУМе уже в первый день работы стал также популярен как модные магазины. Все, что нужно для прививки, — это полис ОМС и паспорт. В торговом центре на Красной площади все оборудовано как в процедурных кабинетах. Перед прививкой врачи осмотрят вас и, если нет противопоказанию, введут первый компонент вакцины.

«Можем отказать людям, которые не достигли возраста 18 лет, беременным и кормящим мамам. Людям, у которых — признаки ОРВИ и обострение хронических заболеваний. Если это онкологическое заболевание, если врач-онколог разрешает сделать пациенту прививку, то это не является противопоказанием.

Вся процедура длится примерно 40 минут. После первичного осмотра, получения вакцины и прививочного сертификата лучше никуда не бежать. Медики еще раз проверят самочувствие и запишут на повторную вакцинацию, ведь «Спутник V» — двухкомпонентная вакцина. И вторую прививку не стоит игнорировать.

Источник фото: телеканал «360»

«На 21 день он приходит в этот же пункт без предварительной записи. Получает второй компонент вакцины. Существуют четкие инструкции по введению вакцины», — уточнила Наталья Кузенкова, главный врач городской поликлиники № 68.

Скоро заработают прививочные пункты в подмосковных торговых центрах. Откроют их и на улице, например, в парках. Также мобильные пункты вакцинации приедут на предприятия и в деревни. И это плюсом к действующим точкам вакцинации на базе поликлиник и больниц Московской области.

В январе в Подмосковье поступят 85 тысяч доз, в феврале — еще 205 тысяч. Прививать против коронавируса будут и в коммерческих клиниках.

«„Медси“ откроет в Красногорске одну точку, и „Хавин“ в Одинцове две точки. Мы им будем предоставлять вакцины, они будут также бесплатно вакцинировать жителей в своих поликлиниках», — рассказала Светлана Стригункова, министр здравоохранения Московской области.

Записаться на вакцинацию можно через региональный сайт госуслуг, по номеру телефона 122 и в регистратурах поликлиник. Запись ведется на текущую неделю и дальше. А мобильные пункты станут выходом для тех, кто хочет сделать прививку день в день.