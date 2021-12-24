Пункт вакцинации для бездомных заработал в Москве

Пункт вакцинации от коронавируса для бездомных открылся возле Ярославского вокзала в Москве. Об этом NEWS.ru рассказала член СПЧ Екатерина Винокурова.

«У нас уже сейчас возникает очередь из желающих бездомных. Для нас это прорыв, потому что с самого начала пандемии мы не понимали, как это сделать, и наконец мы делаем этот шаг», — поделилась Винокурова.

В этом и таких же других пунктах будут принимать по предварительной записи. Вакцинировать в них будут бездомных людей, у которых есть документы.