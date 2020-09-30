Пункт тестирования на коронавирус открылся в аэропорту Уфы

Анализ необходимо сделать всем прибывающим в регион в течение трех дней после прилета. Результат нужно будет разместить на портале госуслуг.

Сдать тест в аэропорту стоит 1320 рублей. Результат будет готов спустя 48 часов.

«Проведение тестирования в аэропорту — это не только удобство для пассажиров, но и наш очередной шаг в работе по обеспечению безопасности и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики», — считает гендиректор аэропорта «Уфа» Александр Андреев.