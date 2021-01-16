Пункт о вакцинации предложили добавить в трудовой договор

Пункт о вакцинации от различных вирусов, в том числе от коронавируса, предложили внести в трудовой договор для некоторых вакансий. Речь идет о людях, которые по работе должны контактировать с большим количеством людей ежедневно.

Такое предложение сделал специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Говорит Москва». В качестве примера он привел профессию преподавателя университета. Ежедневно он общается с большим числом студентов: в среднем каждый преподаватель учит по шесть групп, в каждой из которых 30 человек.

«Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно», — подчеркнул Жемчугов.

Специалист также напомнил, что вакцинация в России добровольная и люди, которые хотят переболеть, могут не делать прививку.

«Могу привести в пример Бориса Грачевского. Скорблю. Жаль, что не провакцинировался, был бы жив», — заключил он.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря 2020 года. Первыми прививки получили россияне, которые входят в группы риска, — учителя, медики, социальные работники, сотрудники МФЦ и работники транспорта. Сейчас президент России Владимир Путин велел перейти к массовой вакцинации — она стартует 18 января.