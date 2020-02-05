Пункт о страховании жилья от ЧС внесут в платежки ЖКХ. Это коснется нескольких регионов

В квитанциях за ЖКУ добавится новая строка. Речь идет о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Нововведение коснется 16 регионов России, которые вошли в пилотный проект.

В список попали: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская, Свердловская, Псковская и Саратовская области, а также Забайкальский, Красноярский, Краснодарский, Пермский, Хабаровский края. Там программа страхования жилья может заработать уже в 2020 году. Об этом сказано на сайте Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Страхование будет сугубо добровольным.

«Предполагается, что платежи за страхование будут включаться в платежки ЖКУ — гражданин сможет самостоятельно решить, оплачивать страховку или вычеркнуть ее из платежки», — сказано в сообщении организации.

Страховщики попросили руководство регионов определить, какие риски есть для домов в этих регионах. Назначить ответственного за реализацию программы. Определить условия по отбору страховых компаний и распределить между ними территории региона. Кроме того, власти должны определить, как жители будут платить взносы: через квитанцию ЖКУ, покупку страховых полисов и так далее. Все эти правила пропишут в едином документе.

Компенсацию застрахованные жители получат исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья. Если гражданин согласится получить от региона новую жилплощадь вместо разрушенной стихией, то выплату перечислят в бюджет региона.

Полис страхования жилья по региональной программе будет работать в случаях стихийных бедствий, а также при пожарах, взрывах, затоплениях. В месяц за страховку надо будет платить примерно 150-200 рублей, а в год — 1800-2400 рублей. Это дешевле чем обычная страховка. Сейчас она стоит около 5-7 тысяч в год.

«Полис с минимальным набором рисков — страхование исключительно от ЧС — и вовсе будет стоить около 350-450 рублей в год», — заявил глава ВСС Игорь Юргенс.

Пока больше всего жилье страхуют в Москве (около 50%). В среднем по стране этой услугой пользуются лишь 8% россиян. Ранее стало известно, что россияне задолжали за коммуналку в 2019 году более 560 миллиардов рублей.

Закон о страховании жилья начал действовать в России с августа 2019 года. Выплачивать ущерб людям, чье жилье пострадало, станут из трех источников: средства страховой компании, федеральный и региональный бюджеты.