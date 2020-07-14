Пульты дистанционного управления приравняли к электронным сигаретам. Приказ Минфина может остановить сборку телевизоров

Минфин издал новый приказ о компетенции таможенных органов, который привел к правовой неопределенности. Пульты дистанционного управления оказались в перечне товаров, которые должна задекларировать именно Центральная акцизная таможня. Из-за этого их ввоз в Россию может стать невозможным.

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации производителей электроники РАТЭК главе Минфина.

Правовая неопределенность возникла после вступления в силу приказа Минфина от 2 июля. В документе сказано, что оформлять подакцизные товары может только Центральная акцизная таможня (ЦАТ). При этом она должна руководствоваться исключительно кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

До этого приказа таможенники проверяли не только коды, но и описание товаров. Пульты дистанционного управления оказались в перечне товаров, которые может задекларировать только ЦАТ — несмотря на то, что они не являются подакцизными, в отличие от алкоголя или табака.

Это произошло из-за того, что под один код с пультами попадают и устройства для нагревания табака — электронные сигареты. Представитель РАТЭК Антон Гуськов рассказал «Ведомостям», что из-за этого оформить ввоз пультов дистанционного управления в Россию стало практически невозможно: ЦАТ не дает это сделать, потому что товар не является подакцизным, а обычная таможня — потому что код находится в перечне ЦАТ.

Председатель Минфина отметил, что товары, которые должны в обязательном порядке проходить через ЦАТ, перечислены в отдельном приложении приказа — пульты дистанционного управления туда не входят. Он отметил, что Федеральная налоговая служба же направила в ЦАТ необходимые разъяснения.

Из-за проблем с таможенным декларированием пультов российские заводы по сборке электроники могут приостановить свою работу. По словам Гуськова, около 90% телевизоров, которые продаются в стране, производятся на ее территории. Однако пульты дистанционного управления в основном привозят из-за рубежа.