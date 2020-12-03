Пульмонолог предположил, что Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу

Темпы распространения коронавируса в России замедлились, возможен скорый выход на плато. Это может произойти в ближайшее время. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

«Это (замедление темпов распространения коронавируса — прим. ред.) связано с тем, что в эту волну пока еще плато не достигнуто, но, по крайней мере, есть такие предпосылки, что может произойти в ближайшее время снижение», — сказал Карабенко в комментарии ТАСС.

Он также связал эту тенденцию с формированием коллективного иммунитета.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в стране замедляются, но ситуация в регионах разная.

По состоянию на утро 2 декабря в России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 25 ноября. При этом выздоровели 26 882 человек. За сутки умерли 589 больных.

Наибольшее число новых зарегистрированных случаев по-прежнему в Москве (+5191), Санкт-Петербурге (+3684) и Подмосковье (+1148).