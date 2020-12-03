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    03 декабря 2020, 08:49

    Пульмонолог предположил, что Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу

    Наза Салех Захи

    Темпы распространения коронавируса в России замедлились, возможен скорый выход на плато. Это может произойти в ближайшее время. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
    Пульмонолог предположил, что Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу

    «Это (замедление темпов распространения коронавируса — прим. ред.) связано с тем, что в эту волну пока еще плато не достигнуто, но, по крайней мере, есть такие предпосылки, что может произойти в ближайшее время снижение», — сказал Карабенко в комментарии ТАСС.

    Он также связал эту тенденцию с формированием коллективного иммунитета.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в стране замедляются, но ситуация в регионах разная.

    По состоянию на утро 2 декабря в России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 25 ноября. При этом выздоровели 26 882 человек. За сутки умерли 589 больных.

    Наибольшее число новых зарегистрированных случаев по-прежнему в Москве (+5191), Санкт-Петербурге (+3684) и Подмосковье (+1148).