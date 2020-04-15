Пульмонолог: мы сейчас на более активной волне коронавируса

По словам Чучалина, Россия сейчас находится на «второй волне» коронавируса, которая более активна, нежели первая. По его мнению, сейчас инфекция набрала потенциал за счет высокой трансмиссии — один человек может заразить от двух до четырех.

Пульмонолог заметил, что математики смогут ответить, когда закончится пандемия коронавируса.

«И если исходить из опыта, который накоплен, то июнь, середина июня, когда это постепенно должно сойти на нет», — предположил академик.