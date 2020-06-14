Пульмонолог Минздрава: многие неправильно поняли снятие мер самоизоляции

«Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно», — отметил он.

Многие молодые люди собираются группами, находятся на минимальном расстоянии друг от друга, при этом не надевают маски. После этого они приходят домой, где живут с пожилыми родителями, дедушками и бабушками, для которых инфекция представляет наибольшие риски.

По мнению Авдеева, снятие ограничений может привести к росту контактов между людьми. А как следствие, начнутся новые вспышки заболеваемости. Даже после послаблений важно соблюдать предписания, которые диктуются санитарными нормами.

«Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях — и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария», — напомнил пульмонолог.

Авдеев отметил, что в последнее время наблюдается явное снижение новых инфицирований. В Москве 14 июня было выявлено менее 1500 заболевших. По мнению эксперта, это «большой шаг в сторону уменьшения размеров пандемии». Однако в масштабах страны пока ничего существенного не происходит, добавил он.

С начала пандемии в мире заболели более 7,7 миллиона человек. В России зафиксировано 528 964 случая коронавируса.