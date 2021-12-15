Пульмонолог Епанчина рассказала об участившихся жалобах на болезни легких среди россиян

Россияне стали часто страдать заболеваниями легких в 2021 году, и речь идет не только о ковиде. Об этом Общественной службе новостей рассказала заведующая пульмонологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Наталья Епанчина.

Россияне стали чаще обращаться к врачам с бронхитом, астмой или обострением хронических заболеваний.

По мнению специалиста, дело не только в пандемии коронавируса, но и малоподвижном образе жизни из-за удаленного режима работы. Врачи рекомендуют для профилактики заболеваний легких больше двигаться, а также отказаться от злоупотребления алкоголем, написало ИА Nation News.