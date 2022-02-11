Пульмонолог Бекетов оценил риск заражения через кашель

Если человек поблизости кашляет — это не всегда значит, что он заразен. Об этом для сайта kp.ru рассказал врач-пульмонолог Владимир Бекетов.

«Сам по себе факт кашля увеличивает возможность заразиться. Потому что во внешнюю среду выделяется большее количество респираторного аэрозоля, как и при чихании», — отметил специалист.

Однако кашель часто сохраняется долгое время после болезни. А заразен он только в первые 3-5 суток после появления температуры и других признаков серьезного недомогания.