Общество 31 января 2024, 10:38 Пулково вернулся к штатной работе после снятия ограничений Петербургский аэропорт Пулково вернулся к штатной работе после ограничений РИА «Новости»

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Временные ограничения вводились в ночь на среду, 31 января, в петербургском аэропорту Пулково. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оператора аэропорта.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» пояснили, что ограничения вводились с 03:53 до 05:11. При этом в операторе Пулково не пояснили их причины.

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В конце января из-за погодных условий в Пулково отменили часть рейсов. В ночь на 23 января диспетчерские службы развернули 22 борта, летевших в Петербург, из-за сильного ветра. Самолеты направили на запасные аэродромы.

Днем ранее вылет четырех рейсов также задержали из-за неблагоприятной погоды. Наземные службы Пулково контролируют метеоусловия в зоне прилета, чтобы не создавать риски для пассажирских судов.