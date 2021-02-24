«Зрительный контакт» с фарой самолета «Победы» отправил к врачам сотрудника Пулково. Придется отвечать

Сотрудник аэропорта Пулково попал в больницу после того, как его ослепили фары самолета. В воздушной гавани уже начали проверку случившегося.

Об этом «360 сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В ночь на 24 февраля из аэропорта Пулково в Глазной травматологический пункт направлен сотрудник предприятия. Причиной этого стало обращение мужчины в медпункт после обслуживания воздушного судна и зрительного контакта с фарой самолета. В аэропорту Пулково проводится проверка в соответствии с нормами законодательства», — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash на Мойке сообщил, что сотрудника госпитализировали с ожогом роговицы. По данным издания, его ослепил самолет «Победы», который после приземления заруливал на стоянку и дважды мигнул прожекторами. В тот момент работник находился возле самолета, подавая команды пилотам судна. Из-за яркого света сотрудник ослеп на некоторое время и смог добраться до кабины лишь на ощупь. Пилот в ответ на претензии работника извинился и заявил, что не заметил его.