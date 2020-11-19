«Пуля пролетела насквозь». Сестра убитой школьницы из Иркутской области рассказала о подозреваемом

В Иркутской области 22-летний парень расстрелял подростков. Одна девушка от полученных травм скончалась на месте. Ее сестра Ксения рассказала «360», что подозреваемый был не случайным человеком, а другом их брата. Но почему он решил стрелять, она не знает.

«Сестра училась в девятом классе. Ее приятель в коме сейчас. С задержанным брат наш дружил», — рассказала она

Как выяснилось, девочка вместе со своим 17-летнем парнем приехала в гости к брату и его другу. Но какое-то время они находились в машине рядом с домом.

«Так как парень сестры был неместный и он был со своими друзьями, у них там произошел какой-то конфликт. Точно не знаю, кто с кем ссорился. Брат сейчас в полиции, — сообщила родственница. — Всего было пять выстрелов. <…> Они сидели в машине вдвоем. Он выстрелил, и пуля пролетела насквозь голову сестры. Она умерла сразу, а друга увезли в больницу».

По словам Ксении, задержанный уже был ранее судим. Также она отметила, что мужчина относится к категории пьющих и курящих траву. Следователи возбудили уголовное дело. Пока все свидетели, в том числе и задержанный, находятся в Следственном комитете.

Убийство произошло в среду, 18 ноября. По данным следствия, задержанный в момент совершения преступления был пьян.