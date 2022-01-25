«Пуля дешевле». Забайкальский депутат объяснил, почему выступил за отстрел бездомных собак

Депутат Заксобрания Забайкальского края и глава комиссии по этике Александр Михайлов пояснил, как следует поступать с бродячими собаками и выступающими против их отстрела зоозащитниками. В беседе с «360» парламентарий предложил сначала отправлять бездомных животных в приют.

Самым простым выходом из ситуации парламентарий назвал собирать с улиц собак и отвозить в специализированные организации.

«Две недели прошло, хозяин не объявился — эвтаназию. А лучше — пулю, пуля дешевле. И нет собаки. Шкуру — на унты. Отправить по деревням, с удовольствием заберут», — сказал Михайлов.

Зоозащитникам депутат посоветовал объединиться в НКО: так можно будет их штрафовать в случаях, когда кто-либо пострадает от бездомного животного.

«Пожалуйста, обращайтесь к зоозащитникам, которые защищают [собак] с пеной у рта, и все — штраф им влупили хотя бы. <…> Пускай отвечают за свои слова, требовать-то требуют», — отметил Михайлов.

Он подтвердил, что действительно в разговоре с журналистами призвал «ставить к стенке» зоозащитников.

«Ничего не переврали. <…> Я высказался на эмоциях, потому что когда дети гибнут, люди, <…> сердце кровью обливается», — заключил забайкальский депутат.