«Пули застревали у жеребенка в утробе». Хозяин табуна на Алтае рассказал об убитых лошадях

Николай Дроков из села Алексеевка Алтайского края, у которого расстреляли табун лошадей, рассказал, что год назад в похожей ситуации оказался его приятель. Только тогда убили семь лошадей, а Николай потерял 53. Хозяин табуна в беседе с «360» не исключил, что убийцей может быть кто-то из местных жителей.

«Вы сами видите, что тут произошло. Вот, лежат наши лошади. Перестреляли. Какой-то фашист, или как его назвать, я даже не знаю, бандеровец. Вот показывают по телевизору, стреляли и убивали в войну, то же самое и здесь произошло», — сказал мужчина.

Николай признался, что потеря табуна лошадей перечеркнула все его старания за 11 лет.

«Ладно, будет здоровье, будем наверстывать. Но лишь бы поймать. Надо поймать и наказать», — заявил он.

Хозяин табуна сказал, что понес ущерб примерно на пять миллионов рублей.

Он не исключил, что лошадей застрелил кто-то из местных.

«Я думаю, что из Москвы сюда никто не поедет, или из Барнаула. Может, он с нами где-то ходит, где-то пересекаемся», — предположил фермер.

По мнению Дрокова, у преступника было импортное оружие.

«Ружье импортное. Не наше, наши так не стреляют. Некоторые пули даже навылет проходили. А тем более, застревали у жеребенка в утробе матери. Выковыривали пулю», — признался он.

Год назад так же расстреляли семь лошадей его приятеля. По его словам, был примерно такой же почерк. Но только пули там не нашли.

Соседка хозяина табуна рассказала, что этот мужчина — нормальный сельский житель и работяга.

«Работает, своим трудом добивается всего. Никого он не обидел никогда. Он работает с людьми. Если к нему [относятся] нормально, то и он нормально. Никого он не гнобил, ни с кем не конфликтовал. Но знаете, рабочие моменты везде бывают», — сообщила женщина.

Хозяину лошадей в селе соболезнуют очень много людей.

«Потому что жалко. Жалко скотину, во-первых. И вырастить лошадь, это тоже труд нужен. Много, очень много людей соболезнуют ему», — сказала она.

Местные жители не исключали, что лошадей убили из мести за испорченные посевы. Хозяин табуна ранее объяснил «360», почему животные могли выходить на чужую землю.