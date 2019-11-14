Пухлого кота отправили худеть к тренеру после инцидента в аэропорту

Кота Виктора не пустили в самолет из-за лишнего веса. После инцидента хвостатый стал настоящей звездой, а каждой медийной личности нужно держать себя в форме. Пушистым занялся тренер хоккейного «Адмирала» Николай Пронин и погонял его на беговой дорожке.

«От приглашений Николая Павловича не отказываются — их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке», — рассказали в Instagram клуба.

Хвостатому показали все снаряды спортзала и дали освоить канат, беговую дорожку и даже попробовать силовые упражнения с тренером.

«Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали», — отметили в сообщении.

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Кот Виктор прославился в Сети из-за своего немаленького веса: 10 килограммов. Михаил Галин летел вместе с ним домой во Владивосток и делал пересадку в Шереметьево.

По правилам «Аэрофлота», животное должно весить не больше восьми килограммов, но Виктор в эти параметры не вписался. Тогда молодой человек пошел на обман и показал перед посадкой кота поменьше.

Эта хитрость помогла пассажирам добраться до пункта назначения, но авиакомпания лишила Галина всех накопленных миль из-за нарушения правил. Хозяин питомца признал свою вину и заявил, что не имеет претензий к перевозчику.