«Пугать нас не надо». Матвиенко напомнила об ответственном отношении РФ к энергопоставкам

Несмотря на жесткое санкционное давление, Россия при поставках энергоресурсов ведет себя ответственно, не нарушая условий контрактов. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что все объемы поставок и их сроки не нарушаются. Таким образом, Россия, как подчеркнула Матвиенко, ведет себя как ответственный участник международного сообщества, написало РИА «Новости».

Она обратила внимание на решение перевести в рубли расчеты по поставкам с недружественными странами. По ее мнению, это был экономически выгодный и правильный шаг.

«Не надо политизировать, драматизировать, это наше суверенное решение», — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что оппоненты России грубо нарушили правила международной торговли, заморозив золотовалютные резервы страны.

«Европа нам угрожает, что в 2024–2025 годах, пусть помечтают, они откажутся от российского газа», — добавила спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что РФ следует параллельно думать о переориентации на другие рынки и активно развивать собственные предприятия в газоперерабатывающей сфере.

«Пугать нас не надо», — заключила она.