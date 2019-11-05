Пугачеву и Галкина не допросят по делу о теракте на концерте Киркорова

Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина в очередной раз не стали вызывать в суд как свидетелей по делу о покушении на Филиппа Киркорова. Об этом рассказал адвокат одного из фигурантов дела Исрафил Гададов.

Как сообщила газета «Коммерсант», в суд в Махачкале повторно поступило уголовное дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года. Весной 2019 года четырем россиянам предъявили обвинение. После этого один из предполагаемых преступников, Хидирнеби Казуев, заявил, что готовил не теракт, а заказное убийство. Якобы поп-короля заказал Галкин, который приревновал Киркорова к своей супруге. В качестве свидетелей Гададов указал всех трех упомянутых артистов. Однако тогда ему в ходатайстве отказали.

В мае этого года суд решил вернуть уголовное дело прокурору. Судья Алексей Магомадов нашел в обвинительном заключении нарушения норм УПК РФ. Теперь к шести статьям УК РФ, которые были в первоначальной версии обвинительного заключения, добавились еще две. Это «Склонение лица к участию в незаконном вооруженном формировании» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

Ранее четырех мужчин обвиняли в подготовке теракта, создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности организации и участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и пособничестве в их изготовлении.

Теперь, когда суд получил новую версию обвинения, защита вновь попросила пригласить в суд Киркорова, Галкина и Пугачеву. Однако следствие и в этот раз отказалось вносить певцов и юмориста в список свидетелей. Гададов отметил, что пока дата рассмотрения дела пока не назначена.