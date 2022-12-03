Эксклюзив 03 декабря 2022, 16:19 Пугачева любит пиар. История с экскурсией в замок в деревне Грязь пойдет ей на пользу Эксперт по пиару Антипова: Пугачева любит пиар в любом его проявлении

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В Сети появилась информация о том, что якобы в особняк певицы Аллы Пугачевой, которая покинула Россию и переехала в Израиль, в деревне Грязь теперь можно сходить на экскурсию. Владелец пиар-агентства Antipova Group, эксперт по пиару и личному бренду Юлия Антипова в беседе с «360» отметила, что эта история может оказаться обычным пиар-ходом.

По данным в интернете, входной билет стоит 10 тысяч рублей. Все собранные деньги пойдут якобы в фонд жены президента Украины Елены Зеленской. Многие пользователи Сети сомневаются в том, что новость об экскурсии — правда.

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«Да, это очень хороший пиар-ход с точки зрения привлечения внимания. Можно делать экскурсии, анонсировать их даже. Порой, знаете, очень хорошо срабатывает, когда идет анонс, люди начинают возмущаться, так как в связи со сложившейся ситуацией далеко уже не все Аллу Борисовну любят», — сказала Антипова.

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Эксперт по пиару пояснила, что после этой новости начнутся бурные обсуждения с упоминанием имени народной артистки. «Шумиха» вокруг персоны исполнительницы хита «Миллион алых роз» сыграет только ей на пользу, подчеркнула она.

«Это ей в любом случае пойдет на руку. А то, что она могла там организовать, — а почему бы и нет? Я думаю, что у нее здесь есть свои сторонники, кто мог бы это все провести. Поэтому в любом случае — фейк или это действительно правда — это пойдет ей на пользу с точки зрения пиара. А мы знаем, что Алла Борисовна любит пиар в любом его проявлении — как негативном, так и позитивном», — пояснила эксперт.

Подлить масла в огонь

В Сети появилось видео, на котором девушка пытается попасть в замок на экскурсию. Однако ей говорят, что в особняке ничего не проводят. По мнению Антиповой, зачинщики этой истории могли искусственно создать интерес к происходящему.

«Можно создать фейково то, что народ начал туда ходить. Хотя я мимо проезжала там, где находится их замок, и могу сказать, что далеко не каждый туда поедет. Это относительно далеко от Москвы, и поэтому это можно было бы сделать искусственно. Такую историю, чтобы как можно больше опять же привлечь внимание», — добавила она.

Создатели информации об экскурсии могли специально подлить масла в огонь, чтобы люди еще больше начали реагировать, заключила Антипова.