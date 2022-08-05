Пугачева купила барокамеру за 3 миллиона, но так и не получила аппарат

Уехавшая из России певица Алла Пугачева заказала себе барокамеру за три миллиона рублей, однако из-за сложностей с доставкой за границу пока так и не получила этот аппарат, сообщил Stаrhit. Экс-сотрудник компании, где была куплена капсула, рассказал «360» о причинах проблемы с отправкой товара Примадонне.

«Клиентка заказала капсулу, это очень дорогая штука: стоимость три миллиона рублей плюс доставка. Мы составили договор, получили оплату за само оборудование, но со стороны получателя возникли сложности, так как доставка международная, камера тяжелая и принимающая сторона должна подтвердить, что готова принять груз», — пояснил собеседник «360».

По его словам, менеджер заказчицы не выходил на связь и в случае, если бы капсулу отправили, а ее не приняли, все логистические расходы легли бы на компанию.

«Несколько месяцев капсула так и не отправлялась никуда. В итоге виноват остался я», — добавил он, уточнив, что его уволили из компании.

Барокамеры используются для кислородной терапии, которая, как заявляют в компании, способствует укреплению иммунитета, снимает стресс и усталость, восстанавливает мышцы, способствуют снижению лишнего веса.

Люди, испытавшие на себе воздействие баротерапии, отмечают положительные изменения в психоэмоциональном состоянии, в работе органов пищеварения и сердечно-сосудистой системе.

По данным Starhit, Пугачева сначала заказала доставку в Израиль, но там никто не встретил посылку. Из-за этого стороны заключили дополнительное соглашение. А затем певица уехала в Латвию. В компании отметили, что в графе «Заказчик» в договоре была указана именно она, поэтому артистка должна была лично принять этот аппарат. В итоге, когда с доставкой в другую страну возникли сложности, представитель Пугачевой перестал отвечать на звонки.