Пучков рассказал, как познакомился с историком-расчленителем Соколовым

Блогер Дмитрий Пучков («Гоблин») выступил на заседании суда по делу историка Олега Соколова. Он рассказал, что знаком с подсудимым только благодаря его участию в шоу.

Известный переводчик, публицист и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков выступил на суде по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

На заседании Пучкова спросили, как он познакомился с Соколовым. «Гоблин» рассказал, что историк был интересен Пучкову для своего шоу в качестве спикера, но посоветовал собеседника его коллега — Клим Жуков. С ним Пучков делает видео на канале.

По словам Пучкова, Жуков предложил наладить общение с Олегом Соколовым, после чего «Гоблин» отправил своих сотрудников на одну из лекций историка. Они не были фанатами истории, но заинтересовались мероприятием.

Сотрудники далеки от истории, но вернувшись обратно, произведя там записи, сказали что там настолько круто все происходило, такой ажиотаж лекции вызывают и восторг у присутствующих, что было решение принято Олега Валерьевича пригласить к нам Дмитрий Пучков.

Соколов согласился, но ролики записывались при участии Жукова, потому что сам Пучков считал, то в кадре должны быть два специалиста, которым сам «Гоблин» не является. Поэтому Жуков и Соколов записывали видео вдвоем.

Количество роликов Пучков не вспомнил, но отметил, что сам сделал с Соколовым два видео.

Количество роликов не помню, выходили регулярно, вызывали очень большой интерес. Сам с Олегом Валерьевичем записал два ролика Дмитрий Пучков.

Судья также спросил у Пучкова, знал ли он Анастасию Ещенко. По его словам, он был «шапочно» знаком с ней и здоровался при встрече. Неприязненного отношения к ней не было. К самому Соколову также не испытывал подобных чувств.

На прошлом заседании Соколов признался в убийстве Ещенко и раскаялся. Он также признал себя виновным в незаконном хранении оружия. Выстрел в аспирантку он объяснил желанием ее напугать.