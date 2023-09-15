Общество 15 сентября 2023, 21:23 Публициста Станислава Белковского признали иностранным агентом Минюст внес в список иноагентов публициста и политолога Станислава Белковского РИА «Новости»

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Список иностранных агентов в России пополнился пятью новыми фигурантами. Среди них публицист и политолог Станислав Беловский* и журналист Илья Шепелин*. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Остальными участниками списка стали военный эксперт Юрий Федоров*, журналист и телеведущий Кирилл Седов*, а также общественник из Волгограда Евгений Кочегин*.

В ведомстве уточнили, что Станислав Белковский* стал иностранным агентом за распространение сообщений и материалов других фигурантов списка, создание негативного образа России и дискредитацию специальной военной операции.

Журналист Илья Шепелин*, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях правительства России, выступал против специальной военной операции и сотрудничал с иностранными агентами.

Кочегин*, Седов* и Федоров* распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также журналист и общественник выступали против СВО, а военный эксперт открыто заявлял о поддержке Украины.

Все новые фигуранты списка, кроме Кирилла Седова*, проживают за границей.

*Признан в России иностранным агентом