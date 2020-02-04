Публициста не удивило, что Эрдоган произнес в Киеве «Слава Украине»
Публицист Армен Гаспарян обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Киев с официальным визитом, поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине».
«А каким еще лозунгом он должен был приветствовать? Вы полагаете, что господин Эрдоган что-то слышал про организацию украинских националистов?» — задался вопросом Гаспарян.
Он напомнил, что «Слава Украине» — это официальное приветствие, за которое проголосовала Верховная рада. Очевидно, что чиновник из турецкого МИД вычитал это, а Эрдоган заучил и произвел.
«В этом ничего удивительного нет», — резюмировал публицист.