Публициста не удивило, что Эрдоган произнес в Киеве «Слава Украине»

«А каким еще лозунгом он должен был приветствовать? Вы полагаете, что господин Эрдоган что-то слышал про организацию украинских националистов?» — задался вопросом Гаспарян.

Он напомнил, что «Слава Украине» — это официальное приветствие, за которое проголосовала Верховная рада. Очевидно, что чиновник из турецкого МИД вычитал это, а Эрдоган заучил и произвел.

«В этом ничего удивительного нет», — резюмировал публицист.