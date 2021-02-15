Публицист Садулаев заявил о связи жителей ДНР с русской культурой

Писатель и публицист Герман Садулаев обсудил с «Политикой сегодня» слова президента Владимира Путина о том, что Россия «не бросит Донбасс».

«Я думаю, что не бросить Донбасс — это не бросить людей, живущих там. Большинство из них — русскоязычные, они привыкли к русской культуре и русской цивилизации», — заметил Садулаев.

По его словам, как для донбасских республик, так и для РФ было очень важным, что всем жителям ЛНР и ДНР предоставили возможность получить российское гражданство. Публицист назвал это решение лучшим за все время существования проблемы с Донбассом.

«Россия будет защищать их выплатой пенсий, пособий, поддерживать экономику республик. <…> Неопределенный статус республик может сохраниться долго. Но главное, чтобы люди не страдали», — добавил собеседник издания.