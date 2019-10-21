Публицист объяснил, почему четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»

«Жертвой перестройки» назвался каждый четвертый россиян — опрос Подробнее

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести статус «жертвы перестройки». По его словам, люди пострадали при крушении Союза. Поэтому им необходимо предоставить льготную путевку в санаторий или на обследование к врачу. Про деньги говорить не стали, поскольку никакого бюджета не хватит со всеми расплатиться. Однако сам депутат родился в 1991 году и перестройку застал младенцем.

Специалисты ВЦИОМ провели опрос граждан России и выяснили, что 25% россиян считают себя «жертвами перестройки», 70% опрошенных не считают себя таковыми, 4% респондентов затруднились ответить.

Публицист Николай Сванидзе отметил, что в последние годы СССР по нему никто не страдал. По его словам, в момент распада все думали о ценах на продукты.

«Это условное переживание, чисто эмоциональное. Оно не имеет отношения к реальности. Когда он рушился, никто не обратил на это внимания. Не то что вышли с оружием. Все думали, как им зиму пережить. Я это помню прекрасно, был тогда действующим журналистом. Волновало всех: какие будут цены, можно ли купить продукты, сколько они будут стоить, дадут ли отопление в домах. Это длилось с конца 80-х и до гайдаровских реформ. После них продукты появились на прилавках. Хоть за дорого, но их можно было купить. Ведь в последние годы советской власти деньги были просто резанной бумагой — они ничего не стоили. Потом немножко наели щечки и вспомнили, что рухнул Советский Союз. И тут начали по нему страдать», — объяснил Николай Сванидзе.