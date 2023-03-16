Общество 16 марта 2023, 15:46 Публицист Дмитрий Лекух посоветовал места для отдыха в России

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В последние годы в России появляется все больше мест для отдыха, развиваются старые курорты и открываются новые места. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал публицист Дмитрий Лекух.

По его словам, не стоит недооценивать возможножности российского отдыха. Например, Дмитрий Лекух рассказал об Астрахани. По его словам, это не только рыболовная столица страны, но и город с богатой историей и достопримечательностями.

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Кроме того, он выделил Дагестан. Причем не только горы, но и море.

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«Если кто-то бывал, например, в Махачкале, видел местное море — оно не то что не хуже Черного, там купаться приятнее, оно чище, оно свежее», — отметил Дмитрий Лекух.

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