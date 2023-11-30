30 ноября 2023, 15:35
«Публично извинились». Блогер Хилми Форкс пожертвует деньги в фонд нравственности
Адвокат Хилми Форкса Ерохин: блогер загладил свою вину
Треш-блогер Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник), обвиняемый в распространении порнографии, загладил свою вину. Об этом «360» рассказал адвокат стримера Константин Ерохин.
«Идет домой. Все ОК. Он на подписке. Мы признались, загладили вину, публично извинились и жертвуем деньги в фонд, который за нравственность», — подчеркнул правозащитник.
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Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Хилми. Согласно данным ведомства, в ноябре 2022 года он незаконно создал порнографические материалы со своим участием. Затем блогер разместил их в свободном доступе в Сети.
«Прокурор вручил фигуранту копию обвинительного заключения, и в ближайшие время направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в московской прокуратуре.
Ранее адвокат Ерохин опроверг информацию об аресте стримера. По его словам, Хилми находится дома, каких-либо претензий к нему нет.
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