Птицы отказались от перелета и остались в Петербурге зимой

По словам специалистов, за последние 30 лет более 120 видов птиц решили зимовать в Северной столице и Ленинградской области. Теплая зима для некоторых особей становится хорошим вариантом: количество корма увеличивается и отпадает необходимость в тяжелом перелете.

«Как влияет на них теплая погода? Есть возможность собирать корм. Основная причина отлета — это отсутствие корма, а его наличие позволяет многим птицам оставаться дома. Конечно, это не вся популяция, а отдельные особи», — пояснил орнитолог и старший научный сотрудник Зоологического института РАН Владимир Храбрый.

Он уточнил, что больше всего в Петербурге остается воробьев.

«Дятлы, за исключением одной вертишейки, остаются, совы наши зимуют. Иногда остаются отдельные гуси, лебеди, ряд уток. Конечно, они могут быть ранеными или больными, но остаются и благополучно перезимовывают с помощью людей», — заметил Храбрый.

Специалист обратил внимание на то, что для зимующих птиц можно сделать кормушки с семечками. Разместить их стоит на уровне человеческого роста. Особая помощь оставшимся птицам не требуется. Даже в зоопарке животные переносят теплые зимы легко.

«Мне звонят с этим вопросом каждый год, и я каждый год отвечаю — нормально. Привыкшие уже, это нормальная погода для Петербурга, и в прошлом году было не сильно холоднее, и несколько лет назад. В основном все живут в теплых павильонах», — заявила руководитель пресс-службы «Ленинградского зоопарка» Екатерина Колгушкина.

Так же проводят зимние месяцы обитатели центра помощи диким животным «Велес». Например, дикие медведи с легкостью забывают о спячке.

«Никаких различий для них нет — тепло и хорошо, изменений особых нет. Кто спать ложился, тот ложится. Если говорить о медведях, то это необязательная процедура. У нас в среднем из 18 медведей спят обычно пятеро. Единственная причина, по которой медведи впадают в спячку, это нехватка питания. У нас еды хватает, поэтому они и не спят. Молодежь у нас скачет, радуется», — подчеркнул директор центра Александр Федоров.