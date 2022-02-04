Губерниев рассказал об «абсолютной провокации» в пресс-центре «Птичьего гнезда»

В пресс-центре стадиона «Птичье гнездо» в Пекине спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поругался с «человеком в украинской одежде». Журналист счел ситуацию провокацией.

Момент перепалки с мужчиной Губерниев разместил в своем Telegram-канале.

«Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре! Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился. Но чувак стал обзываться! Но кто обзывается — тот сам так называется!» — написал комментатор.

В разговоре с газетой «Спорт-Экспресс» Губерниев еще раз назвал произошедшее провокацией и сказал, что его оппонент не был похож на украинца.

«Абсолютная провокация. <…> Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону», — пояснил журналист, добавив, что ответил в таком же тоне.

По мнению Губерниева, мужчина в куртке с украинской символикой рассчитывал на потасовку и «все для этого делал».

«Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю», — заявил комментатор, выразив сожаление о произошедшем.

В Пекине 4 февраля официально открыли XXIV зимние Олимпийские игры. Глава МОК Томас Бах в ходе церемонии призвал все страны соблюдать приверженность олимпийскому перемирию.