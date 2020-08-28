У станции метро Селигерская на севере Москвы работники из управы снесли голубятню, стоявшую там с 1965 года. Взрослые птицы смогли выбраться, а птенцы погибли. Жители готовят иск о жестоком обращении с животными.

Совладелец голубятни Дмитрий рассказал «360», что пришел во двор в 10 утра. Там уже находились рабочие с инструментом и полиция. Дмитрий сказал им, что в голубятне находятся птицы, но его не слушали.

Некоторые голуби выскочили на улицу, некоторых удалось спасти… А птенцов всех загубили, их было много Дмитрий совладелец голубятни

Всего, по словам Дмитрия, в голубятне было 50 взрослых голубей, погибли 15-20 птенцов. Часть взрослых птиц «отнесли к товарищу», остальные продолжают летать по округе.

Рабочие, сносившие строение, ссылались на план благоустройства города, а также говорили, что на голубятню не были оформлены документы.

По словам Дмитрия и его товарищей, оформить постройку официально власти им не давали: в 2015 году документы выдали на три года. А в 2018-м разрешение не стали продлевать.

На место выехала зоозащитница Светлана Ильинская. Она рассказала «360», что сотрудник управы еще в марте предписал снести все голубятни в районе. В итоге было снесено четыре строения.

Конфликт начался, когда из управы пришли к владельцу голубятни.

В этот момент хозяин голубятни с друзьями что-то отмечали, и произошел какой-то небольшой конфликт — ему грубо ответили. И он в отместку им сказал: «А мы тогда снесем все ваши голубятни» Светлана Ильинская глава Центра правовой зоозащиты.

По ее словам, переговоры шли с марта, однако ни к чему не привели. В итоге было вынесено предписание снести строения к 7 сентября.

Владельцы голубятен «стали готовиться» — искать место для почти тысячи голубей, сообщила зоозащитница. Однако 28 августа внезапно приехали рабочие и начали снос.

Жители намерены подать коллективный иск о жестоком обращении с животными.