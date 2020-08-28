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    28 августа 2020, 21:15

    «Птенцов всех загубили». На севере Москвы снесли голубятню с живыми птицами — видео

    Кирилл Фролов , Мария Бокарева

    У станции метро Селигерская на севере Москвы работники из управы снесли голубятню, стоявшую там с 1965 года. Взрослые птицы смогли выбраться, а птенцы погибли. Жители готовят иск о жестоком обращении с животными.
    «Птенцов всех загубили». На севере Москвы снесли голубятню с живыми птицами — видео

    Совладелец голубятни Дмитрий рассказал «360», что пришел во двор в 10 утра. Там уже находились рабочие с инструментом и полиция. Дмитрий сказал им, что в голубятне находятся птицы, но его не слушали.

    Некоторые голуби выскочили на улицу, некоторых удалось спасти… А птенцов всех загубили, их было много

    Дмитрийсовладелец голубятни

    Всего, по словам Дмитрия, в голубятне было 50 взрослых голубей, погибли 15-20 птенцов. Часть взрослых птиц «отнесли к товарищу», остальные продолжают летать по округе.

    Рабочие, сносившие строение, ссылались на план благоустройства города, а также говорили, что на голубятню не были оформлены документы.

    По словам Дмитрия и его товарищей, оформить постройку официально власти им не давали: в 2015 году документы выдали на три года. А в 2018-м разрешение не стали продлевать.

    На место выехала зоозащитница Светлана Ильинская. Она рассказала «360», что сотрудник управы еще в марте предписал снести все голубятни в районе. В итоге было снесено четыре строения.

    Конфликт начался, когда из управы пришли к владельцу голубятни.

    В этот момент хозяин голубятни с друзьями что-то отмечали, и произошел какой-то небольшой конфликт — ему грубо ответили. И он в отместку им сказал: «А мы тогда снесем все ваши голубятни»

    Светлана Ильинскаяглава Центра правовой зоозащиты.

    По ее словам, переговоры шли с марта, однако ни к чему не привели. В итоге было вынесено предписание снести строения к 7 сентября.

    Владельцы голубятен «стали готовиться» — искать место для почти тысячи голубей, сообщила зоозащитница. Однако 28 августа внезапно приехали рабочие и начали снос.

    Жители намерены подать коллективный иск о жестоком обращении с животными.

    Новости SMI.FM