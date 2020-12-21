Птенцов голубей заживо замуровали в многоэтажках Москвы

Уточняется, что рабочие в рамках программы по капремонту старых домов закрывают отверстия на последних этажах домов, где птицы вьют гнезда.

«Животных обрекают на страшную мучительную смерть. Женщины в данный момент дерутся со строителями в буквальном смысле», — рассказала собеседница издания.

Она подчеркнула, что наблюдать за страданиями птиц невыносимо. Взрослые голуби стараются накормить своих детей через решетку.

«Когда кошек замуровывают в подвалах, на это обращают внимание те, кто их кормит. А вот, когда голуби, не всегда обращают внимание, потому что не все понимают, что голубей обязательно надо кормить, сами себе они пропитание зимой не найдут. Голуби бьются в окошки, и никак не могут попасть внутрь. У них на чердаках остались птенцы. Родители птенцов пытаются через решетку корм им передать. У людей, наблюдающих за этим, сердце разрывается», — добавила Ильинская.

Когда подключились правозащитники, общими усилиями удалось добиться, чтобы птицам вернули доступ к гнездам. Но спустя некоторое время работы возобновились. Уже заказана новая решетка, которой вновь закрывают отверстия в домах.

«Мы замуровали птичек, а потом это все вскрыли. Послушали жителей. Но нам Фонд капремонта говорит — по программе этого не должно быть, вы что сделали? Мы снова новую решетку заказали. Сейчас опять устанавливаем их», — пояснил начальник участка подрядной компании «Век» Файруз Сафин.

Орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин рассказал, что ждет изгнанных из жилища голубей.

«Голуби чрезвычайно пластичные птицы. Плюс период гнездования у них круглогодичный. Это уникальная птица. Если у большинства есть периоды размножения, то у голубей период размножения всегда. Птицы, которые имеют свободу перемещений они, безусловно, найдут новое место для гнездовий», — резюмировал Мишин.

Специалист добавил, что в столице есть много промзон и других зданий, где голуби смогут свить гнезда. По его словам, популяция голубей в Москве «более, чем устойчива».