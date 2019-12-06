Птаха назвал способ победить насвай и снюс в школах

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, выступил против прямого запрета на распространение аналогов насвая и снюса. По его словам, дети все равно смогут найти, где купить.

«Запреты любых интернет-площадок ничего не дадут… Если вы хотите, чтобы дети бросили, нам нужно показывать более глобальный пример, чем „давайте все запретим“. Мы в XXI веке живем, дети найдут другой способ… Метод запретить ничего не даст, надо детей воспитывать и начинать со школы», — сказал Нуриев на круглом столе Общероссийского народного фронта, его цитирует РИА «Новости».

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По словам рэпера, детям нужно говорить о последствиях, а также показывать их. Ранее, выступая перед депутатами Госдумы, Нуриев призывал «кошмарить» детей последствиями употребления наркотиков. Так можно сформировать у них неприятие запрещенных веществ.

Депутаты Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предлагающий ввести запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Другой депутат, Марат Бариев, предложил запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.