Псковский митрополит сообщил о возможном возобновлении служб
Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в видеообращении, размещенном на официальном канале YouTube митрополии.
«Мы очень надеемся, что в следующее воскресенье сможем совершить Божественную литургию вместе с прихожанами у нас в Псковской епархии и Псковской митрополии», — сказал митрополит Тихон.
Он подчеркнул, что службы будут проводиться только на улицах рядом с храмом. В таком формате, по мнению митрополита, возможность заражения COVID-19 исключается.
«А вот если мы на улице, … где стоим метрах в двух, двух с половиной, а то и в трех друг от друга, этой опасности практически нет», — отметил Тихон.
Ранее Псковский и Порховский митрополит сравнил новый коронавирус с мировой войной, которое человечество ведет со злом, против которого надо биться по-настоящему.