Псковский митрополит сообщил о возможном возобновлении служб

Через неделю власти Псковской области могут разрешить проведение в регионе церковных служб на прихрамовых территориях. Это решение было отложено из-за того, что несколько священников ранее нарушили рекомендации Роспотребнадзора и проводили богослужения.

Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в видеообращении, размещенном на официальном канале YouTube митрополии.

«Мы очень надеемся, что в следующее воскресенье сможем совершить Божественную литургию вместе с прихожанами у нас в Псковской епархии и Псковской митрополии», — сказал митрополит Тихон.

Он подчеркнул, что службы будут проводиться только на улицах рядом с храмом. В таком формате, по мнению митрополита, возможность заражения COVID-19 исключается.

«А вот если мы на улице, … где стоим метрах в двух, двух с половиной, а то и в трех друг от друга, этой опасности практически нет», — отметил Тихон.

Ранее Псковский и Порховский митрополит сравнил новый коронавирус с мировой войной, которое человечество ведет со злом, против которого надо биться по-настоящему.