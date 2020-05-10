    10 мая 2020, 22:39

    Псковский митрополит сообщил о возможном возобновлении служб

    Анастасия Кукова

    Через неделю власти Псковской области могут разрешить проведение в регионе церковных служб на прихрамовых территориях. Это решение было отложено из-за того, что несколько священников ранее нарушили рекомендации Роспотребнадзора и проводили богослужения.
    Псковский митрополит сообщил о возможном возобновлении служб

    Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в видеообращении, размещенном на официальном канале YouTube митрополии.

    «Мы очень надеемся, что в следующее воскресенье сможем совершить Божественную литургию вместе с прихожанами у нас в Псковской епархии и Псковской митрополии», — сказал митрополит Тихон.

    Он подчеркнул, что службы будут проводиться только на улицах рядом с храмом. В таком формате, по мнению митрополита, возможность заражения COVID-19 исключается.

    «А вот если мы на улице, … где стоим метрах в двух, двух с половиной, а то и в трех друг от друга, этой опасности практически нет», — отметил Тихон.

    Ранее Псковский и Порховский митрополит сравнил новый коронавирус с мировой войной, которое человечество ведет со злом, против которого надо биться по-настоящему.