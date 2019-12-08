Псковские власти объявили 31 декабря выходным после опроса в Instagram

В Псковской области 31 декабря сделали выходным днем. Вместо него жители региона будут работать в субботу, 28 декабря. Глава региона подписал соответствующий указ после опроса в своем Instagram. Подробности «360» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В конце ноября депутаты от фракции ЛДПР внесли законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем. В Минтруда заявили, что в этом году изменить график выходных и рабочих дней правительство не сможет.

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В начале декабря сразу несколько регионов объявили 31 декабря, которое в этом году приходится на вторник, выходным днем. Помимо Псковской области выходные перенесли в Ставрополье, Крыму и Томской области. В Кировской области сделали 31 декабря выходным для госслужащих.

Указ был подписан 8 числа. Мы видели обращения граждан, и возникла такая мысль: почему бы не спросить их в Instagram — на площадке, которая не требует сложной регистрации, и где сидит много жителей. В некоторых регионах есть отдельные сайты для голосования, мы пока не создаем отдельную площадку. Федор Турыгин пресс-секретарь администрации Псковской области

Пресс-секретарь администрации региона Федор Турыгин учтонил, что голосование проводилось в течение суток. За это время власти «получили большой положительный отклик» от жителей.

По итогам голосования 92% участников высказались за перенос выходного, 8% — против.

Голосование проводилось в Instagram псковского губернатора Михаила Ведерникова. Чтобы принять в нем участие, нужно было зайти в сторис — кликнуть на фото аккаунта в левом верхнем углу. Сколько человек приняли участие в опросе, региональные власти не уточнили.