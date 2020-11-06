Псковские школьники устроили флешмоб в Instagram губернатора ради удаленки

С псковскими учащимися, которые устроили флешмоб и завалили аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Instagram просьбами перевести их на удаленку, будут проведены разъяснительные беседы. Детям посоветовали учиться, а не строчить в Сети.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

«На заседании оперштаба губернатор поднял тему о том, что школьники так хотят уйти на дистанционное обучение, что устроили целый флешмоб в комментариях в Instagram, призывая перевести обучение на дистанционку», — сообщается в Пскове.

Губернатор поручил председателю регионального комитета по образованию Александру Седунову найти инициаторов этого флешмоба и провести с ними разъяснительные беседы.

«Школьники должны учиться, а не забивать аккаунт губернатора», — сказал Ведерников.

Ранее он сообщал жителям региона, что власти постараются избежать перевода школ на дистанционное обучение.

Местные СМИ сообщили, что в Псковской области заболели 77 педагогов и семь учеников. В числе контактных 43 учителя, также на самоизоляции находятся 23 школьника. Всего в регионе выявлено 8646 случаев коронавируса. Выздоровели 4744 человека, скончались — 70.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение московских старшеклассников до 8 ноября.