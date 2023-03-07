Общество 07 марта 2023, 02:12 Психотерапевты раскрыли причины весеннего обострения Психотерапевты Фомин и Вилков: причины весеннего обострения могут быть физиологическими freepik

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Весенним обострением специалисты называют негативное влияние смены времен года на физической и психическое состояние людей с определенными диагнозами. Психотерапевты рассказали «Вечерней Москве», кто более всего этому подвержен.

«После окончания зимы организм теряет ресурсы, и ему сложнее бороться со стрессовыми ситуациями и другими психологическими расстройствами», — отметил психотерапевт Евгений Фомин.

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Также причиной весенних обострений может быть нарушение гормонального фона и короткий световой день. В осенний и весенний период обостряются эндогенные психические заболевания: депрессия, биполярное расстройство, шизофрения. Об этом сказал изданию врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

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«Перестройка в работе организма и мозга влияет на обострение невротических и психических состояний. Человек здоровый легче адаптируется к перемене времен года, а у людей с нездоровой психикой происходят обострения», — пояснил Вилков.

Весной часто происходят обострения у людей с маниакальными наклонностями, на это влияет гормональный фон, отметили психиатры.