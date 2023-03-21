Общество 21 марта 2023, 17:28 Психотерапевт Владимир Файнзильберг рассказал об опасности проживания в однокомнатной квартире

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Психологический комфорт жильцов сильно взаимосвязан с количеством комнат в квартире, в которой они проживают. Об опасности недостатка личного пространства в доме рассказал врач-психиатр, психотерапевт Владимир Файнзильберг в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, количество спален в квартире должно четко соответствовать количеству проживающих. Так, однокомная квартира не пригодна для проживания пары без детей.

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Нарушение личного пространства зачастую становится причиной конфликтов и разлада в семье, передает «Ридус».

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