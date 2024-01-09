Общество 09 января 2024, 13:54 Психотерапевт Вилков: постоянные просьбы со стороны подруги являются тревожным звоночком

Читать 360tv в

Психотерапевт Алексей Вилков рассказал, как распознать токсичную подругу. Тревожным звоночком являются постоянные просьбы о выполнении рабочих или учебных задач, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, встречи только в тех местах, которые удобны приятельнице, указывают на корысть в отношениях. То же самое касается и отсутствия поддержки со стороны предполагаемой подруги.

Реклама

Вилков добавил, что попытки повернуть ситуацию в свою пользу вряд ли покажут эффективность.